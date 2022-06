Italia-Stati Uniti oggi, Mondiali pallanuoto femminile: dove vederla in tv

Un altro appuntamento da non perdere nelle acque di Budapest. Dopo l'esaltante vittoria di ieri sera, mercoledì 29 giugno, contro l’Ungheria (11-10) con cui il Settebello di Campana ha raggiunto la semifinale, oggi, giovedì 30 giugno saranno nuovamente protagoniste le ragazze del Setterosa. La squadra di Carlo Silipo nella semifinale contro gli Stati Uniti si gioca un posto in finale.

Mondiale pallanuoto femminile, Italia-Stati Unit: dove vederla in tv

Il Setterosa ha conquistato il passaggio del turno travolgendo la Francia nei quarti con il punteggio di 17-7, mentre gli Stati Uniti si sono imposti sulla Spagna. La semifinale del Mondiale di pallanuoto femminile tra Italia e Stati Uniti in programma oggi, giovedì 30 giugno a Budapest, inizierà alle ore 14.00.La Rai sta coprendo interamente l'evento in chiaro su Rai 2, Raisport HD e in streaming su Raiplay.