Pallanuoto, Novi Beograd - Brescia: dove vedere la partita in tv o in streaming

Si riaccendono i riflettori della Champions League per l’AN Brescia. I leoni questa alle 19.45 sfideranno la corazzata Novi Beograd a caccia della quarta vittoria consecutiva nel girone per restare saldamente in testa alla classifica, che comandano con 9 punti. La squadra serba in estate si è rafforzata ancora di più e per questo Presciutti e compagni sanno che la soglia di attenzione dovrà essere ancora più alta. Con soli 16 gol presi finora, la difesa bresciana è la migliore di tutte e 16 le squadre e questo è sicuramente un aspetto che motiva ancora di più le calottine bresciane. Sarà un match stellare in cui l’approccio conterà moltissimo.

Queste le parole di coach Sandro Bovo prima del big match: “Loro si sono rinforzati ancora rispetto allo scorso anno. Ci aspetta una partita difficile contro i favoriti di questo girone. Dopo il pareggio con lo Jug saranno anche parecchio arrabbiati. Sarà un bel test per la difesa perché loro hanno giocatori fenomenali”.

Champions Pallanuoto: la formula del torneo

Sono 18 in tutto i club partecipanti a questa fase, divisi in 2 gironi da 8 squadre ciascuno; alla Final 8 si qualificheranno 8 formazioni, 4 del Gruppo A e 3 del Gruppo B, la quarta è il Novi Beograd, in quanto organizzatore della fase finale. La fase a gironi si chiuderà il 10/11 maggio 2023, mentre la Final 8 di Belgrado si disputerà dal 2 al 4 giugno 2023.

Novi Beograd - Brescia: dove vedere la partita in tv o in streaming

La sfida tra Brescia e Novi Beogrado, in programma a Belgrado, verrà trasmessa questa sera alle 19.45 in tv su Sky Sport Action (canale 206) e in streaming su Now.