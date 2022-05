Pallanuoto, oggi la finale scudetto Pro Recco - AN Brescia: dove vedere la partita in tv

La Pro Recco vuole riprendersi lo scettro della serie A. A Punta Sant'Anna, questa sera alle 20, con diretta su Rai Sport + HD dalle 19.55, si assegna il 103esimo titolo italiano di pallanuoto.

La Pro Recco, campione d'Europa, che conduce 4-2 negli scontri diretti stagionali, vuole togliere il tricolore dal petto dell'AN Brescia, che ha spezzato lo scorso anno una serie di quattordici titoli consecutivi dei liguri.

Le finaliste

Di fronte le due squadre più blasonate del campionato, protagoniste delle ultime dodici finali scudetto. La Pro Recco ha chiuso la regular season in al comando a punteggio pieno con 39 punti e arrivano alla finale play-off dopo aver sconfitto (2-0) la RN Savona; i lombardi, secondi dopo la prima fase con 33 punti, arrivano all'atto conclusivo dopo ave battuto in semifinale (2-1) la Pallanuoto Trieste.

Sesto confronto (4-2 per Recco) della stagione, dopo le due di regular season, la finale di Coppa Italia e due gare della finale scudetto. La Pro Recco nel proprio palmares vanta 33 scudetti, 15 Coppe Italia, 8 Coppe dei Campioni (l'ultima nel 2021), 6 Supercoppe Europee e 1 Lega Adriatica; l'AN Brescia ha vinto 2 scudetti, 1 Coppa Italia, 3 Coppe Len e 1 Euro Cup.

E' da sempre il match degli ex: cinque nel Recco e sei nel Brescia.

Le altre finali

Nella finale per il terzo posto successo della RN Savona 12-8 sulla Pallanuoto Trieste, che chiude la serie sul 2-0 e conquista così l'ultimo posto per la Champions League. Si va alla bella invece nella finale per il quinto posto dopo la vittoria della CC Ortigia per 8-6 in casa della Telimar vittoriosa sabato scorso a Siracusa. Chiude il discorso per il settimo posto la Iren Genova Quinto che supera 10-9 la RN Salerno, dopo averla sconfitta anche in gara 1.

Finale play-off, la serie: risultati, orario e dove vedere la partita in tv



Gara3 - sabato 28 maggio

20.00 Recco (Punta Sant'Anna) Pro Recco-AN Brescia diretta Rai Sport



Gara2 - mercoledì 25 maggio

AN Brescia-Pro Recco 13-12

Gara1 - sabato 21 maggio

Pro Recco-AN Brescia 9-8