La Pro Recco parteciperà agli Europei Master di Roma

Agli Europei di Roma ci sarà anche la Pro Recco. Il Club di pallanuoto più titolato al mondo, dieci anni dopo il tris di trofei in rosa, Scudetto, Eurolega e Supercoppa Europea, sarà l'unica formazione italiana che si tufferà in acqua al Polo Natatorio di Ostia dal 29 agosto al 4 settembre per conquistare il titolo continentale. Lo farà con una squadra femminile master over 30.

Nel roster, che sarà guidato da Francesco Zongoli, ci sono due atlete che fecero parte proprio di quella super squadra: Simona Abbate e Giulia Rambaldi. Una formazione altamente competitiva che può annoverare stelle internazionali come la spagnola Blanca Gil Sorli e l'ungherese Merci Stieber.

"Ci fa molto piacere rivedere una Pro Recco femminile - le parole del presidente Maurizio Felugo -. Abbiamo deciso di sposare questo progetto per due motivi: l'enorme crescita che sta avendo il movimento master e il messaggio di autentica passione e talento che veicoleranno queste ragazze in un evento così importante come sono gli Europei di Roma".

"L'accordo con la squadra più titolata del mondo è stato accolto con tanto entusiasmo dalle ragazze, d'altronde scendere in acqua con il costume della Pro Recco è il sogno di ogni pallanuotista - afferma il tecnico Zongoli, cinque volte campione del mondo sulla panchina delle master over 40 -. Mi auguro che gli Europei di Roma siano solo l'inizio di un percorso che ci porti a disputare insieme anche i mondiali di Fukuoka del 2023: vogliamo riscattare la finale di Gwangju persa ai rigori contro le americane. La nostra è una formazione che potrebbe tranquillamente giocare in serie A1, probabilmente non lotteremmo per lo Scudetto ma per accedere ai playoff sì. Ci raduneremo a Ostia qualche giorno prima dell'inizio della competizione per rodare gli schemi, ma ho seguito le ragazze tutto l'anno nei diversi campionati: giocheremo per vincere gli Europei, non ci sono dubbi. Ringrazio la società e il nostro main sponsor, Senec, che hanno condiviso l'alto valore sociale e sportivo di questa opportunità".

"Sarà un'emozione incredibile per tutte noi, giocheremo per "la" squadra di pallanuoto: un grande onore che ci spingerà a dare ancora di più ma anche la piacevole responsabilità di doverci comportare da Pro Recco - dichiara il capitano Eliana Acampora -. Le mie compagne sono al settimo cielo, veniamo da due anni difficili e sarà bellissimo ritornare a giocare una competizione così importante a casa nostra, davanti ai nostri amici e parenti. L'accordo con la Pro Recco farà bene al movimento Master, gli darà ancora più credibilità e spingerà altre società a guardare con ancora più attenzione a questo mondo. Il nostro è uno sport difficile da vendere e far comprendere, ma la Pro Recco ha dimostrato che se ti muovi nella maniera giusta i risultati in termini di visibilità arrivano: farebbe bene alla pallanuoto rivedere una Pro Recco al femminile anche in serie A1".

La rosa

1 Federica Ignaccolo - Portiere, Italia

2 Giulia Rambaldi - Italia

3 Simona Abbate - Italia

4 Gloria Giachi - Italia

5 Merci Stieber - Ungheria

6 Alessandra Battaglia - Italia

7 Blanca Gil Sorli - Spagna

8 Nicole Sarnowski - Germania

9 Marina Zablith - Brasile/Spagna

10 Eugenie Pirat - Francia

11 Eliana Acampora - Capitano, Italia

12 Gaia Apilongo - Italia

13 Lisa Riccardi - Portiere, Italia

14 Roberta Anastasio - Italia

Allenatore: Francesco Zongoli