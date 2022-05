Pallanuoto, la Pro Recco è campione d'Italia

Lo scudetto si (ri)colora di biancoceleste. I colori della Pro Recco, che batte 5-2 l'AN Brescia nel suggestivo scenario di Punta Sant'Anna e vince il suo trentaquattresimo tricolore della storia, dopo un anno di interregno dei lombardi, chiudendo la serie finale sul 2-1.

L'epilogo del 103esimo titolo italiano si decide nel quarto periodo dopo una gara dura con gli attacchi bloccati. Dopo il rigore di Ivovic la partita resta ferma sul penalty del montenegrino per ventitre minuti e mezzo. Il raddoppio di Echenique a fine terzo tempo sbloca i campioni d'Europa che lasciano a secco i campioni d'Italia uscenti per 26 minuti. Renzuto segna la prima superiorità nel quarto tempo ma l'uno su tredici tentativi è perentorio e dopo un anno lo scudetto torna nelle mani dei più titolati d'Italia. Tra una settimana a Belgrado possibile rivincita nelle finals di Champions League.

La gioia di Sandro Sukno, allenatore della Pro Recco: "E' stata una bella finale. Sembrava calcio, più che pallone: si è segnato pochissimo. Mi auguro di ritrovare l'AN Brescia anche in finale di Champions League a Belgrado. Siamo stati bravi ad essere lucidi durante tutto l'anno. Oggi abbiamo trovato un buon equilibrio tra pressing e attacco: Marco (Del Lungo, ndr) è stato eccezionale oggi".



Nelle altre sfide la RN Savona ha battuto la Pallanuoto Trieste 2-0 e andrà in Champions League, mentre il derby siculo per il quinto posto tra Ortigia e Telimar Palermo termina con il successo della prima che andrà quindi in Euro Cup insieme ai giuliani.

Il tabellino



PRO RECCO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 1, G. Zalanki 1, P. Figlioli, A. Younger, G. Cannella, N. Presciutti 1, G. Echenique 1, A. Ivovic 1 (rig.), A. Velotto, M. Aicardi, B. Hallock, T. Negri. All. Sukno

AN BRESCIA: P. Tesanovic, V. Dolce, C. Presciutti, N. Constantin Bicari, D. Lazic, B. Vapenski, V. Renzuto Iodice 1, T. Gianazza, J. Alesiani, S. Luongo, E. Di Somma 1 (rig.), N. Gitto, M. Gianazza. All. Bovo

Arbitri: Frauenfelder e Severo

Note: parziali: 1-0, 0-0, 1-0, 3-2. Spettatori 700 circa. Superiorità numeriche: Recco 1/8 + un rigore, Brescia 1/13 + un rigore. Di Fulvio (R) uscito per limite di falli a 6.00 del IV tempo. Presente in tribuna il CT Sandro Campagna, il vice Amedeo Pomilio.