Pallanuoto, Serie A1 2023-2024: date, calendario, Coppa Italia e nuovo format

Sarà l'anno di Europei e Mondiali per la pallanuoto italiana. I due eventi in programma ad inizio 2024 costringono la serie A1 a cambiare format: il massimo campionato vivrà una regular season in due fasi, una prima parte con girone unico di sola andata con 14 squadre, poi un lungo stop dal 12 dicembre al 24 febbraio e una seconda fase con 2 gironi da 7 squadre, cui seguiranno play-off e play-out. Si inizia il 1° ottobre, lo scudetto sarà assegnato entro il 29 maggio.

Le squadre nazionali saranno impegnate ai campionati europei di Netanya (3-16 gennaio) e ai campionati mondiali di Doha (2-18 febbraio), che completeranno le qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi (27 luglio-11 agosto).

Serie A1 2023/2024

La prima fase del Campionato, denominata Regular Season, si articola con lo svolgimento di una formula dal girone all'italiana con partite di sola andata. Terminata la prima fase tutte le società partecipanti accedono alla seconda fase del campionato suddivise in due gironi in base alla classifica della regular season. Le società classificatesi dal 1° al 7° posto partecipano ad un girone denominato round scudetto, le società classificatesi dall'8° al 14° posto partecipano ad un girone denominato round retrocessione. Entrambi i gironi si articolano con lo svolgimento di una formula a girone all'italiana con partite di sola andata rispettando l'alternanza casa/fuori casa rispetto agli incontri della regular season nel caso di medesimo avversario. I punteggi ottenuti nella Regular Season vengono trasferiti alla seconda fase e si cumulano con i punteggi ottenuti nel rispettivo Round Scudetto e Round Retrocessione. La squadra classificata al 7° posto del round retrocessione retrocede nella serie A2 del campionato edizione 2024-2025.

Play-Off dal 1° al 4° posto

Vi accedono le società classificatesi dal 1° al 4° posto nel round scudetto. Le semifinali 1^-4^ e 2^-3^ si giocheranno al meglio delle tre partite, così come le finali scudetto e per il terzo posto. La prima ed eventuale terza partita si giocheranno in casa della squadra meglio classificata.

Play-off dal 5° all'8° posto

Vi accedono se società classificatesi dal 5° al 7° posto nel round scudetto e la società classificata al 1° posto del round retrocessione. Le semifinali 5^-1^ round retrocessione e 6^-7^ si giocheranno al meglio delle tre partite, così come le finali per il quinto e il settimo posto. La prima ed eventuale terza partita si giocheranno in casa della squadra meglio classificata.

Semifinali: mercoledì 1 maggio, mercoledì 8 maggio ed eventualmente sabato 11 maggio

Finali: mercoledì 22 maggio, sabato 25 maggio ed eventualmente mercoledì 29 maggio

Play-Out

Vi accedono le società classificatesi dal 3° al 6° posto nel round retrocessione. Le semifinali 3^-6^ e 4^-5^ si giocheranno al meglio delle tre partite, così come la finale play-out che determinerà la seconda retrocessione. La prima ed eventuale terza partita si giocheranno in casa della squadra meglio classificata del Round retrocessione.

Semifinali: mercoledì 1 maggio, mercoledì 8 maggio ed eventualmente sabato 11 maggio

Finale: mercoledì 22 maggio, sabato 25 maggio ed eventualmente mercoledì 29 maggio

Coppa Italia 2023/2024

La manifestazione si svilupperà attraverso un preliminary round, cui seguirà final eight cui sono qualificate di diritto la Pro Recco, campione d'Italia e detentrice del trofeo, e la società organizzatrice (da definire). Preliminary round girone A: Pallanuoto Trieste, De Akker Bologna, RN Camogli, RN Savona, SC Quinto (1^ giornata venerdì 15 settembre, 2^ e 3^ giornata sabato 16 settembre, 4^ e 5^ giornata domenica 17 settembre). Preliminary round girone B: AN Brescia, CN Posillipo, Distretti Ecologici Nuoto Roma, Roma Vis Nova Pallanuoto (1^ giornata sabato 16 settembre, 2^ e 3^ giornata domenica 17 settembre). Preliminary round girone C: CC Ortigia, Nuoto Catania, RN Nuoto Salerno, Telimar Palermo (1^ giornata sabato 16 settembre, 2^ e 3^ giornata domenica 17 settembre).

Final eight

Quarti di finale venerdì 12 aprile

(1) Pro Recco-2^B, (2) 1^B-2^A, (3) 1^C-società organizzatrice, (4) 1^A-2^C

Semifinali sabato 13 aprile

vincente (1)-vincente (4), vincente (2)-vincente (3)

Finali primo e terzo posto domenica 14 aprile