Pallanuoto, Serie A1 femminile: il calendario della regular season e dei playoff e dove vederla in tv

La stagione di Serie A1 di pallanuoto femminile è ai nastri di partenza e inizierà sabato 22 ottobre 2022 alle ore 19.00. Nel 2022-2023 saranno 10 le squadre pronte a darsi battaglia in una regular season che non prevede turni infrasettimanali. La decima in classifica retrocederà e la stessa sorte capiterà anche alla nona, se avrà sette punti di svantaggio dall'ottava. Se il distacco sarà inferiore giocheranno i playout. Dopo l'ultima giornata, in programma sabato 8 aprile 2023, verranno disputati i playoff.

Pallanuoto, Serie A1 femminile: dove seguirla in tv

La corsa per la finale scudetto inizierà mercoledì 12 aprile 2023, quando saranno in programma i quarti di finale e proseguirà a maggio. Gli appassionati potranno seguire una partita per turno su Waterpolo Channel. La finale scudetto sarà trasmessa anche su RaiSport+HD e RaiPlay.

Trovate il calendario completo della Serie A1 femminile a questo indirizzo.