Pallanuoto, Serie A1 maschile: il calendario della regular season e dei playoff e dove vederla in tv

Inizia sabato 22 ottobre la stagione 2022-2023 della serie A1 di pallanuoto. Quest'anno saranno 14 le squadre in battaglia durante la regular-season per gli otto posti nei play-off. La quattordicesima classificata retrocederà in serie A2, mentre le formazioni classificate dal decimo al tredicesimo posto disputeranno i play-out.

Pallanuoto, Serie A1 maschile: dove seguirla in tv

La corsa per la finale scudetto entrerà nel vivo nel mese di maggio.Gli appassionati potranno seguire una partita per turno su Waterpolo Channel. La finale scudetto sarà trasmessa anche su RaiSport+HD e RaiPlay. Trovate il calendario completo della Serie A1 maschile a questo indirizzo.