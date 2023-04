Pallanuoto, Serie A1: tabellone e programma di play-off e play-out

Pro Recco e An Brescia, sarà ancora una corsa a due per lo scudetto. I numeri e la regular season sembrano dire di sì. Ma i play-off restano una lotteria e dal prossimo 3 maggio inizieranno le sfide che porteranno alla finale e alla conquista del tricolore. Sono stati definiti infatti gli accoppiamenti, i tabelloni e le date di play-off e play-out della Serie A1 di pallanuoto maschile: l’unico verdetto definitivo al termine della regular season è la retrocessione diretta in Serie A2 del Netafim Bogliasco 1951. La seconda retrocessione verrà determinata ai play-out: nella post season gli accoppiamenti saranno Anzio-Catania e De Akker-Salerno. Le vincenti delle semifinali saranno salve, mentre le perdenti si scontreranno per definire la squadra che scenderà in Serie A2. Nei i play-off scudetto si affronteranno in semifinale Pro Recco e Telimar da una parte e Brescia ed Ortigia dall’altra, mentre nei play-off per il 5° posto, che mette in palio un posto in Euro Cup 2023-2024, le semifinali saranno Trieste-Posillipo e Savona-Quinto.

Serie A1, play-off: tabellone e programma

Semifinali dal 1° al 4° posto

(3, 6 e 9 maggio)

PRO RECCO N e PN-TELIMAR

AN BRESCIA-C.C. ORTIGIA

Semifinali dal 5° al 8° posto

(3, 6 e 9 maggio)

PALLANUOTO TRIESTE-C.N. POSILLIPO

R.N. SAVONA-IREN GENOVA QUINTO

Finali

Finale Scudetto

1° incontro Martedì 16 Maggio 2023

2° incontro Sabato 20 Maggio 2023

ev. 3° incontro Sabato 27 Maggio 2023

Finale 3°/4° posto

1° incontro Martedì 16 Maggio 2023

2° incontro Sabato 20 Maggio 2023

ev. 3° incontro Sabato 27 Maggio 2023n

Finale 5°/6° posto

1° incontro Martedì 16 Maggio 2023

2° incontro Sabato 20 Maggio 2023

ev. 3° incontro Sabato 27 Maggio 2023

Finale 7°/8° posto

1° incontro Martedì 16 Maggio 2023

2° incontro Sabato 20 Maggio 2023

ev. 3° incontro Sabato 27 Maggio 2023

Serie A1, play-out: tabellone e programma

Semifinali

(3, 6 e 9 maggio)

ANZIO WATERPOLIS-NUOTO CATANIA

DE AKKER TEAM-CHECK UP R.N. SALERNO

Finali

1° incontro Martedì 16 Maggio 2023

2° incontro Sabato 20 Maggio 2023

ev. 3° incontro Sabato 27 Maggio 2023

RETROCESSA: NETAFIM BOGLIASCO 1951