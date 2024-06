Pallanuoto, Serie C, il Frosinone pareggia gara 2 ma non basta: promozione rinviata

Serie C, Frosinone Pallanuoto - Roma Waterpolo 12-12 (4-4, 1-2, 5-2, 2-4) Serviva un’impresa e - purtroppo - non è arrivata. Il Frosinone Pallanuoto pareggia 12-12 gara 2, ma perde la serie contro la Roma Waterpolo, meritatamente promossa in serie B. In uno Stadio del Nuoto di Frosinone colmo d’amore, i ragazzi di Fabrizio Spinelli cercano di gettare il cuore oltre l’ostacolo, vanno 10-8...