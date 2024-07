Pallanuoto, per Settebello e Setterosa ultimi test preolimpici prima di partire per Parigi

Settebello a Siracusa, Setterosa a Napoli e poi la partenza per Parigi. Volge alle battute finali il percorso di avvicinamento alle Olimpiadi delle Nazionali di pallanuoto, entrambe attese dagli ultimi test che serviranno per verificare la condizione fisica e affinare i meccanismi di gioco.

SETTEBELLO

Reduci dalla Sardinia Cup ad Alghero e dal successo nel Quattro Nazioni di Budapest, gli azzurri del ct Sandro Campagna sono in raduno collegiale a Siracusa con Ungheria e Giappone fino al 21 luglio. Alla piscina Caldarella contro magiari e nipponici il Settebello disputerà le ultime due partite prima dell'appuntamento olimpico: venerdì 19 con l'Ungheria alle 20.45 con diretta su RaiSport e sabato 20 luglio alle 19.45 col Giappone. Avversarie che l'Italia ha sfidato e battuto proprio in occasione del quadrangolare a Budapest: 13-12 sul Giappone, 13-11 sull'Ungheria. I convocati azzurri per il collegiale sono i 13 che parteciperanno alle Olimpiadi più Francesco Cassia (Ortigia 1928) come aggregato: Tommaso Gianazza, Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Edoardo Di Somma (Ferencvaros). Nello staff, con il ct Campagna, l’assistente tecnico Amedeo Pomilio, il preparatore atletico Alessandro Amato, il team manager Goran Volarevic, il medico Giovanni Melchiorri, il fisioterapista Riccardo Cipolat e Michele Mannarini, il videoanalista Paolo Baiardini, la nutrizionista Angela Andreoli.

Il Settebello vice campione del mondo, bronzo europeo in carica, partirà poi alla volta della Francia: domenica 28 luglio, alle 15.00, il debutto contro gli Stati Uniti, per poi affrontare Croazia, Montenegro, Romania e Grecia.

SETTEROSA

Di ritorno dal Torneo di Rotterdam, chiuso al terzo posto, la Nazionale femminile è in collegiale al Centro Federale di Napoli "Felice Scandone" fino al 23 luglio ed in common training con il Canada fino al 21. Il test match contro il Canada sabato alle 18.45, con diretta su RaiSport, rappresenta l'ultima verifica prima di Parigi per la Nazionale di Carlo Silipo - bronzo iridato a Fukuoka 2023 - che il 23 sarà al Centro Federale di Ostia dove effettuerà un allenamento, per poi partire il giorno successivo per la capitale francese.

Le convocate azzurre sono le 13 che parteciperanno alle Olimpiadi più Morena Leone (L'Ekipe Orizzonte) come aggregata: Sofia Giustini (Sabadell), Silvia Avegno (Mataró), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Caterina Banchelli, Domitilla Picozzi, Giuditta Galardi, Agnese Cocchiere (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Aurora Condorelli, Giulia Viacava, Chiara Tabani e Dafne Bettini (L'Ekipe Orizzonte). Nello staff, insieme al ct Silipo, gli assistenti tecnici Mino Di Cecca ed Elena Gigli, il preparatore atletico Valerio Viero, la fisioterapista Nicoletta Giuffrida, il medico Pietro Jansiti, il videoanalista Manuel Bombelli e lo psicologo Alberto Cei.

L'esordio del Setterosa nel torneo olimpico è in programma lunedì 29 luglio contro le padroni di casa della Francia alle 14:00, cui seguiranno le sfide con Stati Uniti, Grecia e Spagna.