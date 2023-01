Dopo il successo clamoroso della Pro Recco ieri sera nella vasca dello Zodiac (5-11), a Barcellona, con aggancio alla vetta della classifica del girone A, trasferta di LEN Champions League anche per l’AN Brescia, che questa sera sfida lo Spandau Berlino per dare l'assalto alla vetta del girone B. Partita tutt’altro che facile per i leoni che arrivano da un test duro, ma vincente contro la Pallanuoto Trieste. Nonostante qualche acciacco la squadra di Bovo ha dimostrato ancora una volta la qualità e la forza del gruppo e ora dovrà farlo anche contro la compagine tedesca. Fin qui il cammino dello Spandau in Champions è stato sorprendente con la vittoria sul Ferencvaros e i pareggi contro Osc e Sabadell. I berlinesi possono contare su alcuni elementi di qualità, ma l’AN Brescia dal canto suo vuole continuare il trend positivo che finora ha subito solo uno stop e cioè la sconfitta contro il Novi Beograd fuori casa. Unica nota negativa per Sandro Bovo è l’assenza di Niccolò Gitto nella trasferta tedesca. Christian Presciutti ha parlato così: “Veniamo da un bel periodo, abbiamo giocato partite non semplici in cui abbiamo espresso un bel gioco e stiamo migliorando di partita in partita. Ora testa allo Spandau che è una squadra difficile da affrontare, sta facendo molto bene, ma noi andiamo consapevoli di quello che dobbiamo fare. Vogliamo i tre punti per proseguire al meglio il nostro cammino”.

Pallanuoto, Spandau 04 Berlin-AN Brescia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La partita in programma alle 19.30 a Berlino verrà trasmessa in diretta streaming sulla TV Len: https://lenchampionsleague.eurovisionsports.tv/event/12/preliminary-round-2022-23 e in differita dalle 22 su Sky Sport Arena (canale 204).