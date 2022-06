Pallanuoto, storico triplete della Pro Recco

La Pro Recco si conferma per il secondo anno consecutivo Regina d'Europa. Battuti in finale 17-16 ai rigori i padroni di casa del Novi Beograd al termine di un match vibrante, nervoso ma di altissimo livello. Il club del presidente Maurizio Felugo alza al cielo per la decima volta la coppa dalle grandi orecchie, l'ultima volta nel 2021 quando sconfisse all'ultimo atto (9-6) la FTC Telekom Budapest, e si regala un triplete magico dopo i successi in Coppa Italia e in Campionato.



Partita vibrante e che rimarrà negli annali con la Novi Beograd quasi sempre avanti nel punteggio. I serbi conducono 11-9 dopo tre tempi e 12-11 a metà della quarta frazione. Negli ultimi cento secondi succede di tutto Hallock firma il 12-12; Jaksic riporta avanti i padroni di casa all'ultimi giro d'orologio. Zalanki all'ultimo sussulto del match timbra il 13-13 che manda le squadre ai rigori. Dai cinque metri decidono la traversa di Jaksic, con Negri subentrato a Del Lungo, e il gol di Zalanki per il 17-16 che regala la decima champions league alla Pro Recco.



Chiude al quarto posto, dopo aver sfiorato la qualificazione alla finale per il titolo proprio contro il Novi Beograd (sfumata in semifinale all'ultimo respiro con il gol di Vlachopoulos), l'AN Brescia sconfitta nella finale per il bronzo 14-12 dalla FTC Telekom Budapest. I lombardi, quasi sempre a rincorrere i magiari, tengono fino al 6-6 di Dolce nel secondo tempo. Poi scappano gli ungheresi con due mini break: la doppietta di Vigvari vale l'8-6; in seguito Jansik e Fekete siglano l'11-8 determinante dopo tre quarti di gara.

Le parole di Sandro Sukno, allenatore della Pro Recco. "Sono molto orgoglioso della mia squadra, del mio staff e di tutta questa società. E' stata una partita difficile e molto equilibrata. I ragazzi non si sono mai disuniti, dimostrando di essere grandi. E hanno meritato questo successo".