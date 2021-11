An Brescia, notte da sogno in Len Champions

L’AN Brescia trionfa 14-12 nel secondo match casalingo di LEN Champions League. Presciutti e compagni sconfiggono il Barceloneta strappando una grande vittoria nel girone A.

Partita vera, intensa fin dal primo sprint con i leoni che aprono le danze grazie alla rete di Vapenski. De Toro pareggia i conti, ma Dolce non ci sta e riporta avanti Brescia. Come sempre il Barceloneta si rivela un’avversaria molto ostica e infatti ancora una volta De Toro si fa trovare pronto bucando Tesanovic. Nel finale le reti, in ordine, di Di Somma, Pavillard e Renzuto fissano il risultato sul 4-3.

Nel secondo periodo Sanchez pareggia ancora, ma Vapenski rimette subito Brescia davanti. Asensio non sbaglia l’occasione oer il 5-5, ma il match continua punto a punto e al cambio vasca il risultato recita 7-6 Brescia.

Nervi tesi nel terzo e quarto periodo in cui l’AN Brescia resiste al ritorno degli spagnoli, ma nonostante le due esclusioni per limiti di falli di Dolce e Di Somma, i leoni strappano una vittoria fondamentale per il cammino europeo.

I COMMENTI

L'attaccante dei Leoni, Jacopo Alesiani: “Ci abbiamo messo tanta voglia di vincere. Abbiamo tanto cuore e abbiamo dimostrato che l’unione fa la forza. Abbiamo preso tanti gol, ma in alcuni casi siamo stati fortunati. Per il resto abbiamo difeso bene e poi adesso rivedremo il match per capire dove migliorare”.

Tiene alta la guardia Il centrovasca Vincenzo Renzuto: “Abbiamo sofferto il loro pressing e spesso eravamo lontani dall’attacco. Abbiamo fatto una grandissima difesa e si vedeva che volevamo vincere. I punti li dobbiamo fare in casa e nel nostro girone ci sono 7 squadre su 8 che possono passare il turno”.