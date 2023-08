Palmisano, un bronzo che vale oro: "Appuntamento con l'Olimpiade"

Seconda medaglia italiana ai Mondiali di Budapest. Antonella Palmisano, dopo l'argento di ieri di Leonardo Fabbri nel getto del peso, ha conquistato oggi, domenica 20 agosto, la medaglia di bronzo nei 20km di marcia (1h27:26).

Sofferenza, tenacia, resistenza, equilibrio. C'è un mix di tutto questo nella sua straordinaria prova con cui è riuscita a cancellare due anni di infortuni e lacrime.

In questa giornata memorabile l'olimpionica di Tokyo 2020 è stata più forte anche di una caduta all'undicesimo chilometro. Non si è persa d'animo e ha reagito, restando concentrata nel momento decisivo. Quando la spagnola Maria Pèrez, a tre chilometri dal traguardo, è andata a prendersi l'oro, è riuscita a centrare il terzo posto, alle spalle dell'australiana Montag.

"Quello che conta è la testa - ricorda la Palmisano - ho imparato in questi due anni a vedere tutto il bello che c'è intorno a me, senza concentrami sui problemi. Ora so che posso andare avanti al meglio, ora l'appuntamento è con l'Olimpiade, c'è Parigi dietro l'angolo“.

Poi prosegue il suo racconto: “Cadere e rialzarsi, è un concetto perfetto per la giornata di oggi, dopo la caduta alla boa - parola della tarantina di Mottola - mi è quasi servito perché in pochi secondi mi ha fatto vedere tutto quello che ho passato in due anni. Mi ha dato una carica che non mi aspettavo. Ho passato momenti in cui non vedevo più la luce. Momenti in cui il mio allenatore Patrizio Parcesepe mi diceva ‘pensa alla persona, e se non è il caso di continuare fermiamoci’. Quello che sto vivendo adesso è tanta felicità, tanta gioia: ho dimostrato a me stessa, e a lui, che l’atleta c’è, e anche la persona. Con qualche acciacco, ma ci sono. E possiamo sognare Parigi 2024”. Sulla gara: “Due momenti decisivi. Sicuramente la caduta, e poi quando hanno dato il cambio secco di ritmo: lì mi sono detta che avrei potuto prendere il terzo posto. Lo volevo tanto, non mi sono accontentata", ha detto.

Il ricchissimo palmarès della pugliese (oro olimpico a Tokyo, bronzo mondiale a Londra 2017 e bronzo europeo a Berlino 2018) ora ha un altro metallo prezioso, che ha il sapore di una vera e propria rinascita, di un riscatto contro la sfortuna, in attesa dell'appuntamento a cinque cerchi, che la vedrà affrontare la prova da "defending champion".