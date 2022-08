Nuoto, oggi Paltrinieri a caccia dell'oro nei 1500 stile libero: dove vederlo in diretta tv

Importante appuntamento per Gregorio Paltrinieri oggi, martedì 16 agosto. Dopo aver conquistato il titolo di campione d'Europa negli 800 metri stile libero, il campione azzurro andrà a caccia di un'altra medaglia d'oro nei 1.500 stile libero. Sarà il favorito in una gara in cui ha recentemente conquistato l'oro mondiale a Budapest, stabilendo il nuovo record europeo.

Europei nuoto Roma, orario finale 1.500 Gregorio Paltrinieri

Gregorio Paltrinieri sarà in corsia 3 alle ore 18.52 per la finale dei 1.500 stile libero. I suoi avversari saranno: Carlos Garach Benito, Florian Wellbrock, Mykhaylo Romanchuk, Damien Joly, Domenico Acerenza, Henrik Christiansen e Oliver Klemet.

La Rai, host broadcaster dell’evento trasmetterà in diretta su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. L'evento sarà in diretta anche per gli abbonati su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Arena) e in streaming su Sky Go e su NOW.