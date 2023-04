Ciclismo Parigi-Roubaix 2023: dove vederla in diretta e in streaming

Domenica 9 aprile, a Pasqua, come da tradizione, si corre la Parigi-Roubaix. Sarà la 120esima edizione della spettacolare classica-monumento, l'Inferno del Nord che dove i corridori dovranno fare i conti con 256,6 km, caratterizzati da 55,5 km di pavè, suddivisi in 29 settori. Immancabili la Foresta di Arenberg e gli altri 2 settori a 5 stelle, Mons-en-Pèvele e Carrefour de l'Abre (km 239,5 km). La novità di quest'anno è il ritorno del settore di Haspres, dopo 19 anni di assenza. In palio c'è la gloria riservata al vincitore, colui che arriva per primo al velodromo di Roubaix.

10 gli italiani che sono entrati nella leggenda. Maurice Garin, autore di una doppietta nel 1897 e nel 1898, Jules Rossi nel 1937, Serse Coppi, nel 1949, Fausto Coppi, nel 1950, Antonio Bevilacqua, nel 1951, Francesco Moser, autore di una tripletta (1978, 1979, 1980), Franco Ballerini (1995 e 1998), Andrea Tafi (1999) e Sonny Colbrelli (2021).

Ciclismo, Parigi-Roubaix: i favoriti

Un anno fa il vincitore a sorpresa fu Dylan Baarle, segno che in questa corsa non c'è proprio nulla di già scritto. Tra i grandi favoriti per il successo ci sono Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel, Mads Pedersen, Christophe Laporte.

L'Italia fa il tifo per una grande impresa di Filippo Ganna, che ha disputato un'ottima Milano-Sanremo, arrivando secondo. Non ci sarà Tadej Pogacar, reduce dall'impresa al Giro delle Fiandre. Il campione sloveno ha detto che ci proverà nei prossimi anni, evidenziando anche la necessità di mettere su peso per affrontare meglio il pavè.

Ciclismo Parigi-Roubaix 2022: dove vederla in tv

La Parigi-Roubaix sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 10.30 per gli abbonati su Eurosport 1 (212 Sky) e sarà in chiaro su Rai2 e in streaming gratuito su Raiplay dalle 16.00. Diretta integrale per gli abbonati anche su Dazn, Now, SkyGo, Discovery+, Eurosport.it.