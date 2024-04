Parigi-Roubaix 2024 oggi: dove vederla in diretta e in streaming

Giornata imperdibile per gli appassionati di ciclismo. Oggi, domenica 7 aprile, si corre la 121esima edizione della Parigi-Roubaix con "l'Inferno del Nord" che metterà ancora una volta alla prova con i suoi leggendari settori in pavè, ben 29, nei 260 km da percorrere.

10 gli italiani che sono entrati nella leggenda. Maurice Garin, autore di una doppietta nel 1897 e nel 1898, Jules Rossi nel 1937, Serse Coppi, nel 1949, Fausto Coppi, nel 1950, Antonio Bevilacqua, nel 1951, Francesco Moser, autore di una tripletta (1978, 1979, 1980), Franco Ballerini (1995 e 1998), Andrea Tafi (1999) e Sonny Colbrelli (2021).

Ciclismo, Parigi-Roubaix: i favoriti

Riflettori puntati su Mathieu Van der Poel, campione del mondo in carica, che dopo aver vinto la scorsa edizione punta a un bis che non si verifica da quando a vincere due edizioni consecutive fu Tom Boonen, nel 2008 e nel 2009.

Tra i favoriti per il successo ci sono Mads Pedersen e Jasper Philipsen. Le speranze italiane sono Jonathan Milan, Alberto Bettiol e Luca Mozzato.

La novità di quest'anno è la chicane inserita per ragioni di sicurezza per rallentare la velocità prima della Foresta di Arenberg, il settore di pavé simbolo della Regina delle Classiche. C'è molta curiosità su come questo cambiamento in uno dei tratti da sempre decisivi influirà sulla corsa.

Ciclismo Parigi-Roubaix 2024: dove vederla in tv

La Parigi-Roubaix sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 10.30 per gli abbonati su Eurosport 1 (212 Sky) e sarà in chiaro sulla Rai su Raiplay dalle 13.20 e su Rai 2 dalle 15. Streaming integrale a pagamento anche su Discovery+, Dazn, Now e Sky Go.