Pattinaggio, Coppa del Mondo: i convocati dell'Italia

La Coppa del Mondo di pista lunga è pronta ad aprire i battenti. La tappa inaugurale del massimo circuito, infatti, è in programma da venerdì 10 a domenica 12 novembre sul ghiaccio di Obihiro (Giappone).

Sono undici (tre donne e otto uomini) i pattinatori convocati per la trasferta asiatica dal direttore tecnico Maurizio Marchetto: Laura Lorenzato, Veronica Luciani, Serena Pergher, Francesco Betti, David Bosa, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti e Alessio Trentini.

Debutto sia per Lorenzato sia per Luciani, con quest’ultima che si aggregherà al gruppo solo venerdì dopo un incidente in allenamento che le ha impedito di partire insieme alla squadra.

"Non vediamo l’ora di iniziare la Coppa del Mondo – ha spiegato Maurizio Marchetto -. Nutriamo aspettative importanti sia per Ghiotto sia per Giovannini ma, più in generale, c’è grande curiosità di vedere i frutti del lavoro svolto negli ultimi mesi”, ha concluso il direttore tecnico azzurro.

Il circuito, al termine della tappa nipponica, resterà in Asia. La prossima settimana (17-19 novembre), infatti, si gareggerà sul ghiaccio cinese di Pechino.