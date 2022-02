Sci alpino, Pechino 2022: il calendario, gli eventi e dove seguirli in tv e in streaming

Sette uomini e nove donne. Sono sedici gli atleti che rappresenteranno l’Italia nei Giochi olimpici di Pechino 2022 che saranno inaugurati venerdì 4 febbraio. I nostri portacolori gareggeranno contro gli avversari provenienti da tutto il mondo allo Xiaohaituo Alpine Skiing Field di Yanqing, il comprensorio sciistico che si trova a 80 chilometri dalla capitale cinese. Si contenderanno le 11 medaglie dello sci alpino, per le discipline tecniche e per quelle veloci.

Pechino 2022, sci alpino: i convocati

L’Italia per i suoi sogni di gloria si affida a: Luca De Aliprandini, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Alex Vinatzer, tra gli uomini e a Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Anita Gulli, Francesca Marsaglia, tra le donne.

Il primo appuntamento da medaglia in programma è la discesa libera maschile, che verrà disputata domenica 6 febbraio. Le speranze azzurre, per quella prova e per il super-G di martedì 8 febbraio, sono riposte in Dominik Paris e Christof Innerhofer.

Lunedì 7 febbraio, nel gigante femminile, puntano a essere protagoniste Marta Bassino e Federica Brignone. Sta lavorando per unirsi alla valanga rosa anche Sofia Goggia che dopo l’infortunio a Cortina, sta bruciando le tappe e punta a esserci già nel Super-G, in programma venerdì 11 febbraio. La campionessa bergamasca vuole essere al massimo per la discesa libera di martedì 15 febbraio, dove deve difendere il titolo olimpico conquistato quattro anni fa in Corea del Sud. Andranno a caccia di un buon risultato nelle prove veloci anche, Elena Curtoni, vincitrice quest’anno del super-G a Cortina, Nadia Delago, Nicol Delago.

Tornando al calendario maschile di sci alpino delle Olimpiadi di Pechino 2022, ci sono altre date in cui gli azzurri vogliono dire la loro. Domenica 13 febbraio gli occhi saranno puntati su Luca De Aliprandini, mentre mercoledì 16 febbraio Alex Vinatzer e Giuliano Razzoli sono tra gli atleti più attesi nello slalom olimpico. Il calendario dello sci si chiuderà sabato 19 febbraio con il parallelo a squadre. Qui trovate il calendario e gli orari in tv, in diretta e in streaming, per non perdere gli appuntamenti dello sci alpino alle Olimpiadi di Pechino 2022.

Pechino 2022, sci alpino: il calendario

Giovedì 3 febbraio

ore 4:00: prima prova cronometrata discesa maschile

Venerdì 4 febbraio

ore 4:00: seconda prova cronometrata discesa maschile

Sabato 5 febbraio

ore 4:00: terza prova cronometrata discesa maschile

Domenica 6 Febbraio

ore 4:00: discesa libera maschile

Lunedì 7 febbraio

ore 3:15: prima manche slalom gigante femminile

ore 6:45: seconda manche slalom gigante femminile

Martedì 8 febbraio

ore 4:00: super-G maschile

Mercoledì 9 febbraio

ore 3:15: prima manche slalom femminile

ore 6:45: seconda manche slalom femminile

Giovedì 10 febbraio

ore 3:30: discesa libera combinata alpina maschile (prima manche)

ore 7:15: slalom combinata alpina maschile (seconda manche)

Venerdì 11 febbraio

ore 4:00: superG femminile

Sabato 12 febbraio

ore 4:00: prima prova cronometrata discesa femminile

Domenica 13 febbraio

ore 3:15: prima manche gigante maschile

ore 4:00: seconda prova cronometrata discesa femminile

ore 6:45: seconda manche gigante maschile

Lunedì 14 febbraio

ore 4:00: terza prova cronometrata discesa femminile

Martedì 15 febbraio

ore 4:00: discesa libera femminile

Mercoledì 16 febbraio

ore 3:15: prima manche slalom maschile

ore 6.45: seconda manche slalom maschile

Giovedì 17 febbraio

ore 3:30: prima manche discesa libera combinata alpina femminile

ore 7:00: seconda manche slalom combinata alpina femminile

Sabato 19 febbraio

ore 4:00: ottavi di finale parallelo a squadre

ore 4:47: quarti di finale parallelo a squadre

ore 5:14: semifinali parallelo a squadre

ore 5:37: finale bronzo parallelo a squadre

ore 5:46: finale oro parallelo a squadre

Pechino 2022, sci alpino: dove vederlo in tv e in streaming

Le gare di sci alpino maschile saranno trasmesse in diretta televisiva da Rai 2 e Rai Sport e dai canali Eurosport, che saranno visibili anche sui canali 210 e 211 di Sky. Sarà inoltre possibile fruire della diretta streaming su Raiplay e , per gli abbonati, attraverso Eurosport Player e Discovery +.