Pentathlon, l'azzurro Cicinelli si qualifica ai Giochi di Parigi

L’Italia Team completa il proprio contingente in vista delle gare di pentathlon moderno ai Giochi di Parigi 2024. La chiusura dell’UIPM Olympic World Ranking list avvenuta all’indomani della fine dei Mondiali di Zhengzhou (Cina), infatti, ha decretato la matematica qualificazione a cinque cerchi di Matteo Cicinelli, ventesimo in classifica e beneficiario di uno dei pass destinati ai migliori atleti non ancora qualificati tramite le gare disputate fino a domenica 16 giugno.

Il giovane romano, dunque, si va ad aggiungere ad Elena Micheli, bi-campionessa mondiale e vincitrice a giugno di un anno fa della finale di Coppa del Mondo ad Ankara (Turchia), e ad Alice Sotero e a Giorgio Malan, che riuscirono a timbrare il biglietto per l’Olimpiade francese grazie al trionfo nelle rispettive competizioni ai Giochi Europei di Cracovia 2023, in Polonia.

Il nostro Paese, quindi, ha centrato il massimo dei posti disponibili per i Giochi (due in campo femminile e due in quello maschile), le cui prove individuali sono in programma tra la North Paris Arena e lo Chateau de Versailles da giovedì 8 a domenica 11 agosto. “Ho raggiunto l’obiettivo che ogni atleta si prefissa da quando inizia a fare sport. La qualifica tramite ranking è stata un percorso davvero difficile ma che ha portato un grado di soddisfazione elevatissimo. Tuttavia le gioie potrebbero non fermarsi a questo obiettivo, quindi ora mi trovo in ritiro a Sestriere per arrivare a Parigi in forma e potermi giocare tutte le mie carte”, ha commentato l'azzurro.

Gli azzurri qualificati per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono attualmente 348 (185 uomini, 163 donne) in 31 discipline.