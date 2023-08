Pentathlon, Mondiali: Elena Micheli e Alice Sotero portano l'Italia sul tetto del mondo

Tripudio azzurro ai Mondiali di pentathlon moderno. Lo Sports Training Village dell’Università di Bath (Inghilterra), infatti, è stato teatro di una splendida doppietta tricolore nell'individuale femminile.

Elena Micheli ha conquistato la medaglia d’oro, confermandosi sul trono iridato dopo aver vinto già lo scorso anno ad Alessandria d’Egitto. La romana ha archiviato la propria finale con 1429 punti, precedendo la connazionale Alice Sotero. Quest'ultima si è messa al collo l'argento in rimonta grazie allo score di 1420. Altra grande prova anche per l’astigiana, che si è assicurata il meritato primo podio mondiale a livello individuale. Dietro le due atlete italiane si è piazzata la britannica Kerenza Bryson (bronzo con 1419), beffata dalla piemontese per appena un punto.

Più indietro Alessandra Frezza (13ª con 1372), punteggio che ha consentito all'Italia di vincere l'oro anche nella prova a squadre (non olimpica) davanti a Gran Bretagna e Ungheria. La competizione femminile, oltre alle medaglie, metteva in palio anche tre pass individuali per i prossimi Giochi Olimpici Estivi. Sia Micheli sia Sotero, tuttavia, erano già certe di avere in tasca il biglietto per Parigi avendo trionfato quest’anno rispettivamente nelle Finali di Coppa del Mondo ad Ankara (Turchia) e ai Giochi Europei di Cracovia (Polonia).