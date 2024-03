Pesi, Coppa del Mondo: sei azzurri convocati per l'ultima fermata della qualifica olimpica

Saranno le pedane di Phuket (Thailandia) ad ospitare la Coppa del Mondo di sollevamento pesi, gara conclusiva della qualifica olimpica nonché ultima chance a disposizione degli atleti per fare il loro ingresso tra i migliori dieci nelle rispettive categorie di peso. La partecipazione alla competizione, in programma da domenica 31 marzo a giovedì 11 aprile, è obbligatoria per poter ottenere l'eleggibilità a prendere parte ai Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024.

La Nazionale si presenterà in Asia con i sei azzurri (tre uomini e tre donne) che hanno iniziato il periodo di qualificazione: Sergio Massidda (67 kg), Mirko Zanni (73 kg), Antonino Pizzolato (89 kg), Giulia Imperio (49 kg), Lucrezia Magistris (59 kg/foto FIPE) e Giulia Miserendino (71 kg). Massidda, secondo nella categoria 61 kg, gareggerà eccezionalmente in quella superiore dei 67 kg (non olimpica) per evitare di sottoporre il proprio corpo allo stress del calo del peso. Pizzolato, invece, sarà chiamato a consolidare ed eventualmente a migliorare la sua settima posizione.

Zanni (11°), Imperio (13ª), Magistris (12ª) e Miserendino (14ª), infine, dovranno cercare di incrementare la loro misura per entrare nella top ten delle proprie categorie di peso ed ottenere il biglietto per Parigi senza fare calcoli e senza doversi appellare al successivo smistamento delle ulteriori quote continentali. “A Phuket l’obiettivo è quello della qualifica olimpica. Lo scopo è mettere chili sul bilanciere e rientrare subito nella top ten, senza dover aspettare il 24 maggio e l’ufficializzazione dei nomi da parte dell'International Weighlifting Federation (IWF) con le varie scremature regolamentari. Daremo il massimo”, ha detto il direttore tecnico Sebastiano Corbu.