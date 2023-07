Dramma Pogacar a Courchevel: Vingegaard vicinissimo al trionfo

Giornata decisiva al Tour de France 2023. Oggi, mercoledì 19 luglio, nella diciassettesima tappa del Tour de France 2023, da Saint-Gervais Mont-Blanc a Courchevel, 166 km, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ha messo le mani sul suo secondo Tour de France.

Il danese, che ieri aveva vinto la cronometro Passy – Combloux, 22,4 km, infligendo 1'28 allo sloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) e portando il suo distacco a 1'48", ha approfittato della giornata di crisi del rivale, crollato in questa frazione, che resta secondo, ma ora in classifica generale è a 7'36". In questa giornata sfortunata Tadej, nelle primissime fasi della corsa, era anche finito a terra, dopo aver toccato la ruota posteriore di un altro ciclista, rimediando una ferita di lieve entità al ginocchio.

Sul traguardo di Courchevel ha trionfato l'austriaco Felix Gall (AG2R Citroën Team), che è andato all'attacco a 6 km dal Col de Loze e ha tagliato il traguardo in solitaria, davanti a Simon Yates (Team Jayco AlUla), a 20". Vingegaard, terzo a 2 minuti, ha cercato di recuperare il duo di testa, attaccando a sua volta a 4 km dalla conclusione, ma si è dovuto accontentare di un terzo posto che vale una maglia gialla sempre più solida e un trionfo sempre più vicino, visto che l'ultima tappa in salita sarà sabato e nessuno è più in grado di portargli via il successo finale.

La tappa odierna ha sorriso anche ai nostri colori con Giulio Ciccone (Lidl-Trek) che ha difeso la maglia a pois. L'abruzzese ora può davvero riportare in Italia il premio per il miglior scalatore, una delle maglie più prestigiose e amate del ciclismo mondiale.

Domani, giovedì 20 luglio, è in programma la 18esima tappa della Grande Boucle, da Moûtiers – Bourg-en-Bresse, 184,9 km, che premieranno molto probabilmente i velocisti rimasti in gruppo dopo 3 settimane di fatica e spettacolo.