Pogacar come Pantani: trionfa al Tour 2024, doppietta Giro-Tour per entrare nella leggenda

Tadej Pogacar, 26 anni dopo Marco Pantani, vincendo oggi, domenica 21 luglio il Tour de France 2024, entra nella leggenda firmando la doppietta Giro-Tour nell'edizione partita dall'Italia, da Firenze.

Il campione sloveno, 25 anni, è riuscito a realizzare un'impresa dal fascino unico che possono vantare soltanto sette corridori nella storia del ciclismo. Fausto Coppi ci riuscì 2 volte, nel 1949 e nel 1952, Jacques Anquetil la centrò nel 1964, Eddy Merckx "Il Cannibale" ci riuscì tre volte, nel 1970, nel 1972 e nel 1974. Nel 1982 e nel 1985 ce la fece Bernard Hinault, Stephen Roche vinse i due grandi Giri nel 1987. Nel 1992 e nel 1992 a vincere Giro e Tour è Miguel Indurain. Marco Pantani, nel 1998, è l'ultimo a centrare la doppietta Giro-Tour e lo fece emozionando l'Italia intera.

Lo scatto sotto la pioggia sul Galibier e la vittoria nella Grenoble-Les Deux Alpes con cui andò a vincere quel Tour, a cui non avrebbe dovuto neppure partecipare dopo le fatiche della corsa rosa, è tra le gesta più belle del Pirata. Pantani era stato capace di ribaltare il Tour andando a vincerlo contro pronostico, attaccando a oltre 50 km del traguardo, andando a prendersi la prima maglia gialla della carriera fino al trionfo sui Campi Elisi.

Per tanti anni nessun corridore avevo cercato apertamente di compiere l'impresa. Molti hanno puntato esclusivamente sul Tour, temendo di pagare nella corsa francese le energie spese nella corsa rosa.

Pogacar vince il Tour de France 2024: la doppietta 26 anni dopo Pantani

Pogacar, invece, quest'anno ha sorpreso tutti onorando il Giro d'Italia 2024 che ha meritatamente stravinto, vincendo sei tappe. Il successo nella cronometro conclusiva, la Montecarlo-Nizza, ha portato a sei le tappe vinte da Pogi al Tour 2024. Dodici vittorie tra Giro e Tour, un altro record battuto visto che Eddy Merckx tra Giro e Tour ne aveva conquistate 11.

Il campione sloveno nelle dichiarazioni finali ha detto quanto è incredibile questa doppietta, ha onorato i suoi avversari, Vingegaard, Evenepoel, Roglic,sottolineando come quest'epoca del ciclismo sia davvero incredibile e ha lanciato la sfida in vista del Mondiale di ciclismo.

Il nuovo "Cannibale" ha vinto questo Tour 2024 rifilando più di 6 minuti al suo primo avversario, il danese Jonas Vingegaard. Il capitano del Team Visma-Lease a Bike, vincitore di due Tour de France nel 2023 e nel 2022, quest'anno ha disputato una grandissima Grande Boucle considerando che ad aprile, al Giro dei Paesi Baschi, era stato vittima di una tremenda caduta con conseguente ricovero per alcuni giorni in terapia intensiva per diverse fratture e uno pneumotorace.

Il principale rivale di Tadej, provando in tutti i modi a stare con il vincitore del Tour pur pagando le oggettive difficoltà nella preparazione, ha dimostrato tutto il suo cuore e il suo coraggio, risultato ancora più grande di una vittoria tappa, pur importante, come quella ottenuta nell'undicesima tappa a Le Lioran.

Tra i vincitori di questa edizione ci sono anche la maglia a pois, il miglior scalatore, Carapaz, la maglia verde di vincitore della classifica a punti, Girmay e Mark Cavendish, anche lui entrato nella storia dato che, con il successo allo sprint sul traguardo di Saint Vulbas, ha vinto 35 tappe al Tour de France.

Mark Cavendish nella leggenda del Tour de France: 35 vittorie, batte Eddy Merckx

Anche Giulio Ciccone, miglior italiano in un'altra annata in cui avevamo soltanto 8 corridori al via, ha dato il massimo, uscendo dalla top-ten soltanto nella prova odierna contro il tempo.

A realizzare la doppietta al Tour de France 2024 è stato Tadej Pogacar. A vincere, però, è stato tutto il ciclismo.