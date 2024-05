Pogacar vince a Oropa: maglia rosa sulla salita di Marco Pantani

Vittoria di tappa e maglia rosa. Tadej Pogacar ha trionfato oggi, domenica 5 maggio, nella seconda tappa del Giro d'Italia 2024. Il campione sloveno della UAE Emirates, grande favorito per il successo finale nella 107esima edizione della corsa rosa, ha conquistato la vittoria nella San Francesco al Campo-Santuario di Oropa e si è preso così, oltre al successo di tappa, anche il simbolo del primato.

Pogi, sulla salita resa epica dalla rimonta di Marco Pantani nel 1999, dopo essere stato beffato ieri a Torino, allo sprint, dall'ecudoriano Narvaez, si è preso così un'immediata rivincita, chiarendo subito all'interno del gruppo chi è il più forte.

"Un sogno che si avvera la prima vittoria al Giro e la maglia rosa, dopo quelle al Tour e alla Vuelta", ha detto Pogacar, ai microfoni di Raisport, attraverso i quali ha dedicato questo successo a un ragazzo che faceva parte della sua squadra giovanile he a 15 anni è tragicamente morto in un incidente in kayak.

Tadej Pogacar, classe 1998, che in carriera ha vinto due edizioni del Tour de France nel 2020 e nel 2021, quest'anno punta dichiaratamente alla doppietta Giro-Tour.

Pogi, che è stato più forte anche di una caduta a 12 km dopo una foratura alla ruota anteriore, si porta così subito al comando del Giro dopo 2 tappe iniziali davvero impegnativi e ha 45" su Thomas e Martinez, 54" su Ujitdebroeks e Rubio, 1’05" su Lorenzo Fortunato. La corsa rosa, però, è troppo lunga per dirsi decisa. Anche il campione sloveno dovrà fare attenzione alle insidie del Giro, dove si prepara a regalare altri trionfi.

Giro Italia, seconda tappa: l'ordine d'arrivo

1) Pogačar Tadej UAE Team Emirates 3:54:20

2) Martínez Daniel Felipe BORA – hansgrohe 0:27

3) Thomas Geraint INEOS Grenadiers 0:27

4) Fortunato Lorenzo Astana Qazaqstan Team 0:27

5) Lipowitz Florian BORA – hansgrohe 0:27

6) Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 0:30

7) Uijtdebroeks Cian Team Visma | Lease a Bike 0:30

8( Rubio Einer Movistar Team 0:30

9) López Juan Pedro Lidl – Trek 0:35

10) Hirt Jan Soudal Quick-Step 0:37



Giro d'Italia: la classifica generale

1) Pogačar Tadej UAE Team Emirates 20 14″ 7:08:29

2) Thomas Geraint INEOS Grenadiers

3) Martínez Daniel Felipe BORA – hansgrohe

4) Uijtdebroeks Cian Team Visma | Lease a Bike

5) Rubio Einer Movistar Team