Che sfortuna Pogacar, cade alla Liegi-Bastogne-Liegi e si ritira

Non è stata la Liegi-Bastogne-Liegi che sognava lui, insieme a tutti gli appassionati. Oggi, domenica 23 aprile, Tadej Pogacar è stato costretto a ritirarsi dalla Decana dopo una caduta al chilometro 85. Era il grande favorito per la vittoria dopo aver centrato i successi nel Giro delle Fiandre, nell’Amstel Gold Race e nella Freccia Vallone sarebbe andato a caccia di un clamoroso poker.

Pogacar, dopo essere finito a terra ha provato a riprendere la corsa, ma non c’è stato nulla da fare. Successivamente è stato trasportato in ospedale in via precauzionale. Le prime notizie parlano di un posibile problema al polso. Ora il principale indiziato per la vittoria è il vincitore dell'ultima edizione, il belga Remco Evanepoel. Il duello con Pogacar era decisamente atteso.

Intanto nella Liegi-Bastogne-Liegi femminile ha trionfato Demi Vollering che ha battuto in volata un'ottima Elisa Longo Borghini.