Freccia Vallone 2023, Pogacar cala il tris: il campione ora vuole la Liegi

Tadej Pogacar vince anche la Freccia Vallone. Non ci sono davvero più aggettivi per descrivere l'ennesima impresa del campione sloveno, 24 anni, della Uae-Emirates. Trionfando nella prestigiosa corsa caratterizzata dal Muro di Huy centra il 12esimo successo di una stagione dove a luglio lotterà per una bellissima rivincita al Tour con il danese Vingegaad.

Oggi, mercoledì 19 aprile, Pogacar, dopo aver trionfato nel Giro delle Fiandre e all’Amstel, ha confezionato l'ennesima impresa. I suoi avversari si sono dovuti accontentare delle posizioni alle sue spalle. Skjelmose si è piazzato secondo, Landa, terzo, Woods, quarto, Ciccone, quinto. Un buon segnale per l'Italia.

"Giornate così sono un godimento puro. Sapevo che ero marcatissimo, ma i miei compagni hanno lavorato alla perfezione e volevo ringraziarli. Vincere è il modo migliore per farlo". In casa Italia, si diceva appunto del buon quinto posto di Giulio Ciccone: "Per un attimo ho pensato di fare meglio - ha ammesso il 28enne abruzzese della Trek-Segafredo atteso dalla Liegi e poi dal Giro d'Italia -. Ma considerando che ero alla prima gara dopo un blocco di lavoro intenso, va bene così", ha detto Pogacar ai microfoni di Raisport.

Domenica 23 aprile Tadej Pogacar correrà per entrare nella leggenda. Proverà ad aggiungere la vittoria alla Doyenne al successo nel Fiandre, nell'Amstel e nella Freccia Vallone. Nessuno ha mai vinto “La decana” e tutto il trittico delle Ardenne. Non c’è riuscito nemmeno Eddy Merckx. Un'altra giornata memorabile attende tutti gli appassionati di ciclismo. In corsa ci sarà anche Remco Evanepoel, pronto a tutto per difendere il titolo vinto a Liegi nel 2022.