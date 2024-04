Primoz Roglic, fa impressione la foto dopo la caduta: cerotti e ferite in tutto il corpo

Su quanto sia eroico il ciclismo si è scritto tanto, anche sul coraggio dei ciclisti che avrebbero bisogno di sempre maggior sicurezza e non di maggiori e inutili rischi che ne mettano ulteriormente a rischio l'incolumità. La drammatica caduta al Giro dei Paesi Baschi, nei giorni scorsi, ha fatto nuovamente vivere terribili attimi di paura.

Il corridore che ha riportato le peggiori conseguenze è il danese Jonas Vingegaard, operato in terapia intensiva. Il vincitore degli ultimi 2 Tour de France vede a forte rischio la sua partecipazione alla Grande Boucle di quest'anno, che partirà dall'Italia, da Firenze, sabato 29 giugno e si concluderà a Nizza domenica 21 luglio.

Primoz Roglic: ferite e cerotti dopo la caduta all'Itzulia, la foto

Tra i corridori a cui è andata meglio, in quel terribile impatto, c'è Primoz Roglic, vincitore del Giro d'Italia 2023 e di tre edizioni consecutive della Vuelta.

Lo sloveno non ha avuto nessuna frattura, ma delle pesanti escoriazioni che l'hanno costretto al ritiro e sono evidenti in una foto che ha postato sui social. "Ricordi delle tappe 3 e 4 dell'Itzulia. Mi sento un po' meglio. Auguro a tutti una buona guarigione. Ci vediamo sulla strada", ha scritto Primoz sui social, ricordando che era caduto anche il giorno prima, ma promettendo che farà di tutto per esserci nelle prossime corse.

Lo attendono la Freccia Vallone e la Lieg-Bastone-Liegi e vuole presentarsi al top al Tour de France 2024.