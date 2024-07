Pro Recco, la lettera della squadra a Gabriele Volpi

Il terremoto è appena passato ed è arrivato il momento dei saluti in casa Pro Recco. Ieri Gabriele Volpi ha lasciato la guida del club che grazie a lui è diventato il più titolato di sempre della pallanuoto mondiale. Oggi la squadra ha deciso di scrivergli una lettera per salutarlo: "Caro Gabriele, in questo momento la prima cosa che ci viene...