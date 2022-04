Divise da gioco e palloni per i bambini ucraini: il progetto "Fuoriclasse" dello scrittore Enrico Brizzi

Per donare un pallone e una divisa sportiva ai piccoli ucraini rifugiati nel nostro paese basterà cliccare sull'apposito link della raccolta fondi e scegliere cosa donare ai bambini. L'Unione Bassa Reggiana ospita al momento 100 minori accompagnati e no – attraverso associazioni del territorio individuate dalla Prefettura - giunti dall’Ucraina in seguito al conflitto.

Un pallone e una divisa sportiva composta da maglia, calzoncini e pettorina per i bambini scappati dalla guerra in Ucraina. È il progetto lanciato dall'associazione Psicoatleti, fondata dallo scrittore bolognese Enrico Brizzi, assieme all’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana.

Il comunicato

"Da piccoli ci raccontavano che le guerre le vincevano i buoni e le perdevano i cattivi. Crescendo abbiamo capito che i buoni in guerra hanno tutto da perdere. Il conflitto che sta devastando l’Ucraina ha portato migliaia di bambini e ragazzi a dover lasciare da un giorno all’altro la propria casa e la propria normalità. Migliaia di minori accompagnati e non hanno trovato rifugio in Italia. Solo l’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana al momento ne ospita cento. Come Psicoatleti abbiamo deciso di fare qualcosa per loro.

Le scuole li hanno accolti e stanno facendo il possibile per farli sentire integrati tra i propri coetanei. Ma crediamo che l’inclusione dei bambini passi soprattutto attraverso il gioco. Presto però l’anno scolastico sarà finito e li attende una lunga estate. Frequenteranno campi estivi e attività gestiti dai Comuni dell’Unione e dalle associazioni sportive del territorio. Per questo abbiamo deciso di regalare a ognuno di loro un pallone e una divisa sportiva composta da maglia, calzoncini e pettorina. Aiutaci a raggiungere il nostro obiettivo di raccolta e diventa anche tu un FUORICLASSE! Dona un pallone e una divisa sportiva ai piccoli ucraini rifugiati nel nostro paese".