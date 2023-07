Mondiali di Fukuoka, Quadarella e Thomas Ceccon d'argento

L’Italia si è confermata grande protagonista anche nella terza giornata di gara dei Mondiali di nuoto. Al Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), infatti, è arrivata una doppia medaglia d’argento grazie a Simona Quadarella e Thomas Ceccon.

Per la romana, protagonista nei 1500 stile libero, si tratta del ritorno sul podio iridato in questa distanza dopo l’oro ottenuto a Gwangju nel 2019. Nelle posizioni di testa sin dalla prima vasca, l'azzurra ha chiuso in 15:43.31, tempo valevole per la seconda prestazione di sempre dopo il record nazionale (15:40.89) stabilito proprio quattro anni fa in Corea. L’oro è andato all’inarrivabile statunitense Katie Ledecky (15:26.27) mentre ha completato il podio la cinese Bingjie Li (bronzo con 15:45.71).

Piazza d’onore anche per il veneto, che non è riuscito a difendere il titolo mondiale nei 100 dorso. Qualche tentennamento nella parte iniziale, infatti, ha permesso allo statunitense Ryan Murphy di prendersi l’oro con il tempo di 52.22 (-00.05 rispetto all’azzurro). Bronzo per l’altro nuotatore a stelle e strisce Hunter Armstrong (52.58). Per Ceccon rimane la soddisfazione per la terza medaglia in altrettante giornate dopo l’altro argento ottenuto con la staffetta 4x100 stile libero e l’oro conquistato ieri nei 50 farfalla.