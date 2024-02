Simona Quadarella, Mondiale da sogno: bis d'oro negli 800 stile libero

Simona Quadarella trionfa anche negli 800 stile libero e conquista un'altra medaglia d'oro ai Mondiali di nuoto di Doha 2024. La prestazione delll'azzurra, che si impone con il tempo di 8'17"44 e ha la meglio negli ultimi 200 metri sulla tedesca Isabel Gose, medaglia d'argento in 8'17"53, è nuovamente maiuscola. Medaglia di bronzo per la neozelandese Erika Fairweather (8'22"26), che aveva condotto nelle prime 7 vasche, prima di cedere.

"Ero veramente stanca, a un certo punto si è messa anche un po' male la gara. Le altre sono partite molto forti, ma lo sapevo, sono più veloci di me. Ho dato tutto, penso sia stata una delle gare più faticose che abbia mai fatto. Sono contentissima. Io brava a usare la testa? Credo che questo sia dovuto all'esperienza, sentivo di non essere arrivata nella miglior forma, qui l'esperienza mi ha aiutato molto e anche la voglia di ritrovarmi. Mi sono ritrovata tantissimo, ho fatto meglio di quello che potevo", ha detto Simona Quadarella ai microfoni di Rai Sport, commentando il suo secondo trionfo in questi Mondiali, dopo il successo ottenuto nei 1.500 stile libero.

La nuotatrice romana non poteva avere riscontri migliori nel Mondiale che segna l'inizio di una stagione che avrà il suo culmine quest'estate con le Olimpiadi di Parigi 2024 dove vuole essere protagonista.