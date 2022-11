Sci alpino, c'è pochissima neve e non si gareggia a Lech: quando sono i prossimi appuntamenti

Sarà un altro weekend senza gare di sci. La Federazione internazionale sci e snowboard, infatti, ha deciso di annullare anche gli eventi di Lech/Zuers, gli unici paralleli di quest'anno, prima delle finali di Soldeu, a marzo.

Le temperature alte di ottobre e di inizio novembre non hanno giovato agli sport invernali. Per il troppo caldo e per la mancanza di neve l'inizio del campionato del mondo di sci è stato di fatto rinviato. Su otto gare in calendario ne è stata disputata sinora soltanto una. Un evento che non si era mai verificato e che fa capire come il cambiamento climatico imporrebbe di ripensare al più presto anche la stagione agonistica.

Sci alpino, prossime gare: quando sono

A Soelden, domenica 23 ottobre, il campione elvetico Marco Odermatt, l'oro olimpico di gigante, aveva vinto la gara inaugurale della specialità, davanti allo sloveno Zan Kranjec e al norvegese Heinrich Kristoffersen. L'Italia aveva deluso, ma a mancare poi era stata la vera protagonista del Circo Bianco: la neve.

Per la sua assenza si è dovuto rinunciare alle attesissime discese libere, maschili e femminili, in programma a Zermatt-Cervinia il 29-30 ottobre, e il 5-6 novembre. Anche riuscire ad innevare completamente la nuova “Gran Becca” si è rivelata un'impresa impossibile, tanto da essere costretti a un'altra dolorosa resa.

Ma quando entrerà finalmente nel vivo la Coppa del mondo? Sabato 19 e domenica 20 novembre sono in programma i primi due slalom femminili della stagione, a Levi, in Finlandia. Finalmente il controllo neve sarà soltanto una formalità e si tornerà sicuramente a gareggiare. Il weekend successivo sabato 26 e domenica 27 novembre dovrebbe finalmente vedere in azione uomini e donne. I primi saranno impegnati a Lake Louise, in Canada, in discesa libera e in Supergigante, le seconde a Killington, Stati Uniti, in gigante e slalom. La settimana dopo, venerdì 2, sabato 3, domenica 4 dicembre sono in programma due discese libere femminili e un supergigante, a Lake Louise e una discesa libera e due supergiganti maschili a Beaver Creek, negli Usa.

La Coppa del Mondo di sci inizierà dunque a fine novembre, in quella che sembra indubbiamente la sua collocazione più naturale. A maggior ragione in questi tempi di, purtroppo, calde temperature climatiche.