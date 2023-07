Tappa Tour de France oggi: Dax-Nogaro, percorso e altimetria

Quarta tappa del Tour de France 2023. Martedì 4 luglio i corridori dovranno percorrere 181,8 km da Dax a Nogaro, dove, visto il percorso totalmente pianeggiante, ci sarà un nuovo arrivo a ranghi compatti.

Sarà la seconda sfida consecutiva per le ruote veloci. Jasper Philipsen, vincitore sul traguardo di Bayonne, andrà a caccia del bis e tra i suoi rivali avrà nuovamente Phil Bauhaus e Caleb Ewan.

Tra coloro che andranno a caccia di una rivincita ci saranno Dylan Groenewegen, Alexander Kristoff e Mark Cavendish, il veterano britannico che nella sua ultima stagione punta a superare Eddy Merckx con cui condivide il record di tappe vinte alla Grande Boucle, 34.

La Dax-Nogaro, quarta tappa del Tour de France 2023, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2 a partire dalle 14.45 e dalle 12.45 su Eurosport 1. Diretta streaming su Rai Play dalle 14.45 e, per gli abbonati, su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.45.