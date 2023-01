Rally Wrc Montecarlo 2023: programma, orario tv, streaming, diretta

La stagione 2023 del Rally Wrc sta per cominciare. Domani, giovedì 19 gennaio, prenderà il via il Rally di Montecarlo 2023, lo storico appuntamento che apre la stagione. Il campione del mondo in carica, il finlandese Kalle Rovanpera, si troverà a fronteggiare un'agguerrita concorrenza. Sarà battaglia anche a livello di marche con Toyota che vuole confermarsi in testa al mondo, dopo 4 campionati vinti consecutivamente e Hyundai che farà di tutto per interrompere questa egemonia.

La sfida più attesa è il Power Stage finale di 15,2 km, da La Bollène-Vèsubie a Col de Turini 2, in programma domenica 22 gennaio.

Rally Montecarlo: il programma e quando vederlo in tv

Giovedì 19 gennaio

ore 09:31 Shakedown, Saint-Agnes/Peille di 2.29 km

ore 20:05 SS1 La Bollène-Vèsubie/Col de Turini 1 di 15.12 km

ore 21:03 SS2 La Cabanette/Col de Castillon di 24.90 km

Venerdì 20 gennaio

ore 09:09 SS3 Roure/Beuil 1 di 18.33 km

ore 10:22 SS4 Puget-Thèniers/Saint-Antonin 1 di 19.79 km

ore 11:25 SS5 Briançonnet/Entrevaux 1 di 14.55 km

ore 14:23 SS6 Roure/Beuil 2 di 18.33 km

ore 15:36 SS7 Puget-Thèniers/Saint-Antonin 2 di 19.79 km

ore 16:39 SS8 Briançonnet/Entrevaux 2 di 14.55 km

Sabato 21 gennaio

ore 08:24 SS9 Le Fugeret/Thorame-Haute 1 di 16.80 km

ore 10:05 SS10 Malijai/Puimichel 1 di 17.31 km

ore 12:17 SS11 Ubraye/Entrevaux 1 di 21.78 km

ore 14:31 SS12 Le Fugeret/Thorame-Haute 2 di 16.80 km

ore 16:05 SS13 Malijai/Puimichel 2 di 17.31 km

ore 18:23 SS14 Ubraye/Entrevaux 2 di 21.78 km

Domenica 22 gennaio

ore 07:57 SS15 Luceram/Lantosque 1 di 18.82 km

ore 09:05 SS16 La Bollène-Vèsubie/Col de Turini 2 di 15.12 km

oree 10:40 SS17 Luceram/Lantosque 1 di 18.82 km

ore 12:18 SS18 La Bollène-Vèsubie/Col de Turini 2 Power Stage di 15.12 km

SkySport trasmetterà in diretta gli stage più importanti, tra cui ci sarà il Power Stage finale. Diretta streaming su SkyGo e Now.