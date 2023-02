Rugby Sei Nazioni 2023, il calendario delle partite dell'Italia: programma e orari in tv

Tutto è pronto per il ritorno del grande rugby. Nel mese di febbraio iniziano le partite del Sei Nazioni. Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Scozia e Italia sono pronte a sfidarsi per il titolo. L’Italia della palla ovale, allenata da Kieran Crowley, è pronta a dare il massimo nel prestigioso torneo. L'esordio degli azzurri sarà domenica 5 febbraio contro la Francia, campione in carica, allo Stadio Olimpico di Roma.

La domenica successiva, 12 febbraio, ci sarà la trasferta Oltremanica contro l'Inghilterra, prima dell'ultima sfida del mese di febbraio, in casa, sabato 25 contro l'Irlanda. Nel mese di marzo sabato 11 è in programma l'incontro casalingo contro il Galles, mentre sabato 18 marzo l'Italia giocherà in trasferta contro la Scozia.

Rugby, Sei Nazioni 2023, il calendario: 4 febbraio-18 marzo

1) Prima giornata (4-5 febbraio)

4 febbraio

Galles-Irlanda: ore 15.15

Inghilterra-Scozia: ore 17.45

5 febbraio

Italia-Francia: ore 16

2) Seconda giornata (11-12 febbraio)

11 febbraio

Irlanda-Francia: ore 15.15

Scozia-Galles: ore 17.45

12 febbraio

Inghilterra-Italia: ore 16

3) Terza giornata (25-25 febbraio)

25 febbraio

Italia-Irlanda: ore 15.15

Galles-Inghilterra: ore 17.45

26 febbraio

Francia-Scozia: ore 16

4) Quarta giornata (11-12 marzo)

11 marzo

Italia-Galles: ore 15.15

Inghilterra-Francia: ore 17.45

12 marzo

Scozia-Irlanda: ore 16

5) Quinta giornata (18 marzo)

18 marzo

Scozia-Italia: ore 13.30

Francia-Galles: ore 15.45

Irlanda-Inghilterra: ore 18

Rugby, Sei Nazioni 2023: dove vederlo in tv e in streaming

Gli incontri dell'Italia del Sei Nazioni di rugby saranno trasmessi in diretta in chiaro su Tv8 e sulla pay-tv su Sky Sport Uno. Streaming gratuito sul sito di Tv8 e on-demand su Sky Go e in streaming a pagamento su NOW.