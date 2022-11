Rugby femminile, Mondiali 2022: Nuova Zelanda e Inghilterra, la grande sfida per il titolo

All’Eden Park di Auckland è arrivato il giorno della grande sfida. Sabato 12 novembre, alle 7.30 ora italiana, la nuova Zelanda, padrona di casa, sfida l'Inghilterra nella finale della Rugby World Cup 2022 femminile. I pronostici della vigilia sono stati rispettati: le neozelandesi sono campionesse in carica e hanno alzato la coppa già 5 volte, mentre l'Inghilterra era favorita avendo vinto il Sei Nazioni ininterrottamente dal 2019.

Si annuncia una battaglia equilibrata, visto che entrambe le squadre sono imbattute nel torneo. La Nuova Zelanda avrà il sostegno del pubblico, l'Inghilterra quello della maggior esperienza a questo tipo di sfide decisive.

L'incontro sarà trasmesso in diretta Su Sky e in streaming su NOW.