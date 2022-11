Rugby oggi in tv, Italia-Australia: l'orario e dove vederla in diretta tv

L'Italrugby è pronta a tornare in campo. Oggi, sabato 12 novembre, alle ore 14.00, gli azzurri di Kieran Crowley affronteranno l'Australia allo Stadio Franchi di Firenze. Un test molto importante dopo la bella vittoria ottenuta la scorsa settimana contro Samoa. I Wallabies sono una delle squadre più forti del mondo.

Il Ct Kieran Crowley metterà in campo un inedito triangolo allargato con Capuozzo, Bruno e Ioane, mentre Brex e Morisi sono confermati come coppia di centri. Garbisi e Varney avranno le chiavi della mediana, Lorenzo Cannone, maglia numero 8 affiancherà in terza linea capitan Lamaro e Sebastian Negri. Seconda linea per Federico Ruzza e Niccolò Cannone, Lucchesi, Fischetti e Ferrari in prima linea.

Rugby, Italia-Australia: dove vederla in tv

Italia-Australia, la seconda delle tre sfide autunnali, si giocherà sabato 12 novembre alle ore 14 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. L'incontro sarà trasmesso in diretta in chiaro su Tv8 e per gli abbonati su Sky Sport Arena e sarà in diretta streaming gratuita su tv8.it e a pagamento su SkyGo e Now.