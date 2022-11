Rubgy, Italia-Samoa: l'orario e dove vederla in diretta tv

L'Italia di Kieran Crowley è pronta a sfidare la Samoa nel primo match dei test autunnali. Oggi, sabato 5 novembre, contro la nzionale delle isole dell'Arcipelago del Pacifico sarà un test impegnativo per i nostri che affronteranno una nazionale forte, undicesima al mondo, con un allenatore come l'ex All Blacks, Tana Umaga.

L'Italia, 14esimi nel ranking mondiale, ha l'occasione di riscattare l'ultima deludente prestazione, il ko subito quest'estate in Georgia.

Rugby, Italia-Samoa: la formazione

Allan, Bruno, Brex, Morisi, Ioane, Garbisi P., Varney, Cannone L, Lamaro (capitano), Zuliani, Ruzza, Sisi, Ferrari, Nicotera, Fischetti. a disp. Lucchesi, Nemer, Ceccarelli, Cannone N., Halafihi, Albanese, Menoncello, Lucchin

Rugby, Italia-Samoa: dove vederla in diretta tv

Italia-Samoa, la prima delle tre sfide autunnali, si giocherà sabato 5 novembre alle ore 14.00 al Plebiscito di Padova. L'incontro sarà trasmesso in diretta in chiaro su Tv8, per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.