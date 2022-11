Rugby oggi in tv Italia-Sudafrica: l'orario e dove vederla in diretta tv

L'Italrugby torna in campo per l'ultimo appuntamento nelle Autumn Nations Series. Dopo la storica vittoria contro l'Australia a Firenze, gli uomini di Kieran Crowley, puntano a disputare un'altra grande partita contro una delle nazioni che hanno fatto la storia di questo sport.

Oggi, sabato 19 novembre, giocheranno a Genova, a Marassi, contro il Sudafrica, campione del mondo in carica. Gli azzurri, che avevano vinto anche a Padova contro Samoa, giocheranno sulle ali dell'entusiasmo consapevoli che visto il valore dell'avversario un trionfo sarebbe altrettanto memorabile. L'unico successo azzurro, su 15 precedenti, risale al 19 novembre 2016, sempre a Firenze.

Rugby, Italia-Sudafrica: la probabile formazione

Questa è la probabile formazione scelta da Kieran Crowley: 1 Fischetti, 2 Nicotera, 3 Ceccarelli, 4 Cannone Niccolò, 5 Ruzza, 6 Negri, 7 Lamaro, 8 Cannone Lorenzo, 9 Varney, 10 Allan, 11 Ioane, 12 Morisi, 13 Brex, 14 Bruno, 15 Capuozzo. Panchina: 16 Lucchesi, 17 Nemer, 18 Ferrari, 19 Sisi, 20 Zuliani, 21 Garbisi, 22 Padovani, 23 Menoncello. Allenatore: Crowley.

Rubgy, Italia-Sudafrica: dove vederla in tv

Italia-Sudafrica allo stadio Luigi Ferraris di Genova inizierà alle ore 14. Sarà trasmessa in diretta in chiaro su Tv8 e per gli abbonati su Sky Sport. Sarà in streaming gratuito sul sito di Tv8 e in diretta streaming su Sky Go e NOW.