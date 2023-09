Rugby, Mondiali 2023: calendario, partite dell'Italia, dove vederli in tv e in streaming

Namibia, Uruguay, Nuova Zelanda e Francia. Sono queste le 4 avversarie con cui dovrà vedersela la Nazionale Italiana Rugby nella fase a gironi della prossima Rugby World Cup 2023 che si disputerà in Francia dal prossimo 8 settembre.

I nostri esordiranno sabato 9 settembre contro la Namibia e poi giocheranno a Nizza contro l'Uruguay, mercoledì 20 settembre. Venerdì 29 settembre sfideranno la Nuova Zelanda, mentre venerdì 6 ottobre giocheranno contro la Francia, padrona di casa.

Soltanto le prime due classificate di ogni girone avanzano alla fase a eliminazione diretta con i quarti che inizieranno il 14 ottobre, fino a portare alla finalissima del 28 ottobre a Parigi.

Rugby, Coppa del mondo 2023: il calendario

Venerdì 8 settembre

Francia-Nuova Zelanda, Parigi, 21.00

Sabato 9 settembre:

Italia-Namibia, Saint-Etienne, 13.00

Irlanda-Romania, Bordeaux, 15.30

Australia-Georgia, Parigi, 18.00

Inghilterra-Argentina, Marsiglia, 21.00

Domenica 10 settembre

Giappone-Cile, Tolosa, 13.00

Sudafrica-Scozia, Marsiglia, 17.45

Galles-Fiji, Bordeaux, 21.00

Giovedì 14 settembre

Francia-Uruguay, Lilla, 21.00

Venerdì 15 settembre

Nuova Zelanda-Namibia, Tolosa, 21.00

Sabato 16 settembre

Samoa-Cile, Bordeaux, 15.00

Galles-Portogallo, Nizza, 17.45

Irlanda-Tonga, Nantes, 21.00

Domenica 17 settembre

Sudafrica-Romania, Bordeaux, 15.00

Australia-Fiji, Saint-Etienne, 17.45

Inghilterra-Giappone, Nizza, 21.00

Mercoledì 20 settembre

Italia-Uruguay, Nizza, 17.45

Giovedì 21 settembre

Francia-Namibia, Marsiglia, 21.00

Venerdì 22 settembre

Argentina-Samoa, Saint-Etienne, 17.45

Sabato 23 settembre

Georgia-Portogallo, Tolosa, 14.00

Inghilterra-Cile, Lilla, 17.45

Sudafrica-Irlanda, Parigi, 21.00

Domenica 24 settembre

Scozia-Tonga, Nizza, 17.45

Galles-Australia, Lione, 21.00

Mercoledì 27 settembre

Uruguay-Namibia, Lione, 17.45

Giovedì 28 settembre

Giappone-Samoa, Tolosa, 21.00

Venerdì 29 settembre

Nuova Zelanda-Italia, Lione, 21.00

Sabato 30 settembre

Argentina-Cile, Nantes, 15.00

Fiji-Georgia, Bordeaux, 17.45

Scozia-Romania, Lilla, 21.00

Domenica 1 ottobre

Australia-Portogallo, Saint-Etienne, 17.45

Sudafrica-Tonga, Marsiglia, 21.00

Giovedì 5 ottobre

Nuova Zelanda-Uruguay, Lione, 21.00

Venerdì 6 ottobre

Francia-Italia, Lione, 21.00

Sabato 7 ottobre

Galles-Georgia, Nantes, 15.00

Inghilterra-Samoa, Lilla, 17.45

Irlanda-Scozia, Parigi, 21.00

Domenica 8 ottobre

Giappone-Argentina, Nantes, 13.00

Tonga-Romania, Lilla, 17.45

Fiji-Portogallo, Tolosa, 21.00

Quarti di finale, sabato 14 ottobre

Vincente Girone C-Seconda classificata Girone D, Marsiglia, 17.00

Vincente Girone B-Seconda classificata Girone A, Parigi, 21.00

Quarti di finale, domenica 15 ottobre

Vincente Girone D-Seconda classificata Girone C, Marsiglia, 17.00

Vincente Girone A-Seconda classificata Girone B, Parigi, 21.00

Semifinale venerdì 20 ottobre

Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 2, Parigi, 21.00

Semifinale sabato 21 ottobre

Vincente quarto di finale 3-Vincente quarto di finale 4, Parigi, 21.00

Finale terzo-quarto posto, venerdì 27 ottobre

Perdente semifinale 1-perdente semifinale 2, Parigi, 21.00

Finalissima, sabato 28 ottobre

Vincente semifinale 1-vincente semifinale 2, Parigi, 21.00

Mondiali rugby 2023, Italia: i convocati

Questo l'elenco dei giocatori convocati dal ct Crowley per la Rugby World Cup 2023: Piloni: Pietro Ceccarelli, Simone Ferrari, Danilo Fischetti, Ivan Nemer, Marco Riccioni, Federico Sani. Tallonatori: Luca Bigi, Epalahame Faiva, Giacomo Nicotera. Seconde Linee: Niccolò Cannone, Dino Lamb, Federico Ruzza, David Sisi. Terze Linee: Lorenzo Cannone, Toa Halafihi, Michele Lamaro, Sebastian Negri Giovanni Pettinelli, Manuel Zuliani. Mediani di Mischia: Alessandro Fusco, Alessandro Garbisi, Martin Page-Relo, Stephen Varney. Mediani di Apertura: Tommaso Allan, Giacomo Da Re, Paolo Garbisi, CentriJuan Ignacio Brex, Luca Morisi. Ali Estremi: Pierre Bruno, Ange Capuozzo, Montanna Ioane, Paolo Odogwu, Lorenzo Pani.

Mondiali rugby 2023: dove vederli in tv e in streaming

I Mondiali di rugby 2023 saranno trasmessi in chiaro dalla Rai e per gli abbonati su Sky Sport. I dettagli del palinsesto sono attualmente da definire. La Rai trasmetterà in diretta su Rai 2 tutte le partite dell'Italia e le più importanti partite della competizione, tra cui tutte quelle a eliminazione diretta. Gli abbonati a Sky Sport potranno vedere tutte le 48 partite, dalla fase a girone alla finale.