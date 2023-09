Francia-Nuova Zelanda oggi, Mondiali rugby 2023: dove vederla in diretta 

Inizia oggi, venerdì 8 settembre, il campionato del mondo di rugby 2023. Alle 21.15 la Francia, padrona di casa, sfida la Nuova Zelanda. Sarà un incontro tra due grandi pretendenti al successo finale che sono nel girone dell'Italia, insieme a Namibia e Uruguay.

I transalpini e gli All Black, super favoriti per il passaggio del turno, potrebbero giocarsi già in questa occasione il primo posto nel raggruppamento.

Francia-Nuova Zelanda, dallo Stade de France di Parigi, sarà trasmessa oggi, alle ore 21.15 in chiaro su Rai Sport HD (canale 58) e per gli abbonati su Sky Sport Arena (canale 204). Diretta streaming a pagamento su SkyGO, Now TV e Raiplay.