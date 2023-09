Sudafrica-Irlanda oggi, Mondiali rugby 2023: dove vederla in diretta

Grande sfida allo Stade de France per i Mondiali di rugby 2023. Oggi, sabato 23 settembre, alle ore 21.00, si gioca Sudafrica-Irlanda. L'incontro tra due delle favorite per il successo finale è il piatto forte del weekend rugbistico.

Springboks a caccia di una vittoria che, dopo il successo ottenuto contro la Scozia, metterebbe una forte ipoteca sulla qualificazione. L'Irlanda, invece, deve vincere se vuole evitare che la sfida contro la Scozia sia un vero e proprio spareggio per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Sudafrica-Irlanda, Mondiali rugby 2023: dove vederla in tv

L'incontro tra Sudafrica e Irlanda della Rugby World Cup 2023 si gioca sabato 23 settembre alle ore 21.00 e sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale), a pagamento su Sky Sport Arena (canale 204) e in streaming gratuito su Raiplay e per gli abbonati su NOW.