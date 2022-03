Rugby, oggi in tv Sei Nazioni Italia - Scozia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

L'Italia sta per scendere in campo oggi, sabato 12 marzo alle ore 15.15, allo Stadio Olimpico di Roma per affrontare la scozia. Gli azzurri vogliono interrompere una lunga serie di sconfitte nel Sei Nazioni. L'ultimo vittoria risale a 5 anni fa e venne conquistata proprio contro la Scozia a Edimburgo. La formazione scelta da Crowley è pronta a dare il massimo.

Sei Nazioni, Italia-Scozia: le probabili formazioni

Italia: Padovani; Bruno, Brex, Marin, Ioane; Garbisi, Braley; Halafihi, Lamaro (cap), Pettinelli; Ruzza, Cannone; Ceccarelli, Nicotera, Fischetti. A disposizione: Bigi, Nemer, Zilocchi, Sisi, Zuliani, Fusco, Zanon, Capuozzo. All.: Crowley.

Scozia: Hogg (cap); Graham, Harris, Johnson, Steyn; Russell, Price; Fagerson, Watson, Darge; Gilchrist, Skinner; Fagerson, Turner, Schoeman. A disposizione: McInally, Dell, Nel, Hodgson, Bradbury, Vellacott, Hastings, Tuipulotu. All.: Townsend.

Tutte le partite dell’Italia nel torneo, e quindi anche Italia-Scozia, vengono trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ed in chiaro su TV8, ed in diretta streaming in abbonamento su Sky Go e NOW, e gratuita su tv8.it.

Rugby, Sei Nazioni: Italia-Scozia

