Rugby oggi in tv Sei Nazioni 2023, Inghilterra-Italia: orario e dove vederla in diretta tv e in streaming

Una grande sfida attende la nazionale italiana di rugby. Oggi, domenica 12 febbraio, alle 16, al Twickenham Stadium di Londra gli uomini di Kieran Crowley affronteranno l'Inghilterra.

Inghilterra-Italia, Sei Nazioni Rugby: le probabili formazioni

L'attenzione verso l'Italrugby è in aumento dopo la bella prestazione contro la Francia all'esordio, una sconfitta all'Olimpico in cui, però, i nostri hanno dimostrato di essere una squadra. Qui trovate la probabile formazione:

Italia:

15 Ange Capuozzo Stade Toulousain, 8 caps)

14 Edoardo Padovani (Benetton Rugby, 41 caps)

13 Juan Ignacio Brex (Benetton Rugby, 19 caps)

12 Luca Morisi (London Irish, 40 caps)

11 Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, 7 caps)

10 Tommaso Allan (Harlequins, 67 caps)

9 Stephen Varney (Gloucester Rugby, 17 caps)

8 Lorenzo Cannone (Benetton Rugby, 4 caps)

7 Michele Lamaro (Benetton Rugby, 22 caps) – capitano

6 Sebastian Negri (Benetton Rugby, 41 caps)

5 Federico Ruzza (Benetton Rugby, 37 caps)

4 Niccolò Cannone (Benetton Rugby, 26 caps)

3 Marco Riccioni (Saracens Rugby, 17 caps)

2 Giacomo Nicotera (Benetton Rugby, 8 caps)

Inghilterra-Italia Sei Nazioni Rugby: orario tv

L'Italia affronterà l'Inghilterra domenica 12 febbraio alle ore 16. L’ incontro sarà trasmesso in chiaro su Tv8 e sulla pay-tv su Sky Sport Uno. Streaming gratuito sul sito di Tv8 e on-demand su Sky Go e in streaming a pagamento su NOW.