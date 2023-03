Rugby Sei Nazioni 2023: il calendario della quarta giornata

Quarta grande sfida per l'Italia al Sei Nazioni 2023. La nazionale di Kieran Crowley sfiderà il Galles a Roma, sabato 11 marzo alle ore 15.15. Le due formazioni giocheranno in primis per evitare il cucchiaio di legno, il trofeo virtuale che viene assegnato a chi chiude il torneo in ultima posizione. Entrambe le nazionali non hanno ancora conquistato neppure una vittoria.

Per l'Italia è una buona occasione visto che il Galles è in crisi e proprio un anno fa i nostri erano riusciti a espugnare Cardiff.

Rugby Sei Nazioni 2023, calendario: il calendario della quarta giornata

4) Quarta giornata (11-12 marzo)

11 marzo

Italia-Galles: ore 15.15

Inghilterra-Francia: ore 17.45

12 marzo

Scozia-Irlanda: ore 16

Rugby, Sei Nazioni 2023: dove vederlo in tv e in streaming

Gli incontri dell'Italia del Sei Nazioni di rugby sono trasmessi in diretta in chiaro su Tv8 e sulla pay-tv su Sky Sport Uno. Streaming gratuito sul sito di Tv8 e on-demand su Sky Go e in streaming a pagamento su NOW. Gli incontri delle altre nazionali sono trasmessi su Sky Sport.