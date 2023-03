Quinta e ultima sfida al Sei Nazioni 2023 per l'Italia. La nazionale di Kieran Crowley sabato 18 marzo alle ore 13.30 sfiderà la Scozia in trasferta a Murrayfield. Gli azzurri, che non hanno vinto nessun incontro in questa edizione, partiranno da sfavoriti.

Rugby Sei Nazioni 2023: il calendario della quinta giornata

18 marzo

Scozia-Italia: ore 13.30

Francia-Galles: ore 15.45

Irlanda-Inghilterra: ore 18

Rugby Sei Nazioni 2023: dove vederlo in tv e in streaming

Gli incontri dell'Italia del Sei Nazioni di rugby sono trasmessi in diretta in chiaro su Tv8 e sulla pay-tv su Sky Sport Uno. Streaming gratuito sul sito di Tv8 e on-demand su Sky Go e in streaming a pagamento su NOW.