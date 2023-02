Rugby Sei Nazioni 2023: il calendario della seconda giornata

Nuovo imperdibile appuntamento per gli amanti del rugby. L’Italia di Kieran Crowley, che all’esordio è stata sconfitta dalla Francia ma ha mostrato tutte le sue potenzialità, nella seconda giornata del Sei Nazioni 2023 giocherà in trasferta contro l’Inghilterra.

Rugby, Sei Nazioni: il calendario della seconda giornata

Domenica 12 febbraio ci sarà, quindi, questa grande sfida con gli azzurri che vorranno andare a caccia di un’impresa. Sabato 11 e domenica 12 febbraio si disputano gli incontri della seconda giornata del 6 Nazioni. Qui trovate tutte le sfide in programma:

sabato 11 febbraio

Irlanda-Francia: ore 15.15

Scozia-Galles: ore 17.45

domenica 12 febbraio

Inghilterra-Italia: ore 16

Rugby, Sei Nazioni 2023: dove vederlo in tv e in streaming

Gli incontri dell'Italia del Sei Nazioni di rugby saranno trasmessi in diretta in chiaro su Tv8 e sulla pay-tv su Sky Sport Uno. Streaming gratuito sul sito di Tv8 e on-demand su Sky Go e in streaming a pagamento su NOW. Gli incontri delle altre nazionali sono trasmesse su Sky Sport.

Rugby Sei Nazioni 2023, il calendario delle partite dell'Italia: programma e orari in tv