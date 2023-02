Terza grande sfida per l'Italia al Sei Nazioni 2023. La nazionale di Kieran Crowley sfiderà l'Irlanda allo Stadio Olimpico di Roma.

I nostri vogliono riscattarsi dopo la sconfitta subita contro l'Inghilterra a Twickenham per 31-14, che ha mostrato un passo indietro sul piano del gioco rispetto all'incontro casalingo perso contro la Francia con una grande prestazione.

Rugby, Sei Nazioni 2023: il calendario della terza giornata

Il match degli azzurri contro l'Irlanda apre la terza del giornata del Sei Nazioni 2023 ed è in programma sabato alle ore 15.15. Qui trovate tutte le sfide in programma in questo fine settimana.

3) Terza giornata (25-26 febbraio)

25 febbraio

Italia-Irlanda: ore 15.15

Galles-Inghilterra: ore 17.45

26 febbraio

Francia-Scozia: ore 16

Rugby, Sei Nazioni 2023: dove vederlo in tv e in streaming

Gli incontri dell'Italia del Sei Nazioni di rugby sono trasmessi in diretta in chiaro su Tv8 e sulla pay-tv su Sky Sport Uno. Streaming gratuito sul sito di Tv8 e on-demand su Sky Go e in streaming a pagamento su NOW. Gli incontri delle altre nazionali sono trasmessi su Sky Sport.